ROLAND MERE: Kas Tahula rohegaas hakkab keerutama bitcoini-kaevanduse masinavärki?

Kõigepealt väidan, et keegi ei loo ühtegi tootmisettevõtet ilma plaanita.

Mis on lõpuks Tahula jaama toode (biometaan või biogaas?) ja kuidas seda toodetakse? Kes ja kus on sihtturg ja millised on ärivõimalused? Kui palju tootmine maksab, millised on kasumiprognoosid ja kes on kliendid?

Kuna seda plaani avalikkusele ei esitata, siis ilmselt on midagi varjata. Aga mida?

Ma tõesti mitte kuidagi ei usu, et Sulev Alajõe ei suuda aduda, et tegelikult on Tahulas lägast tulevikus toodetavat elektrit tarvis arendaja enda tarbeks. Biogaasijaama asukoha kohta on mainitud, et logistiliselt on see hea asukoht ja töötajad on lähedal ning hiljem saab toodetavat sooja transportida Kuressaare Soojusesse. Aga see on kauge tulevik, sest soojatrasside jaoks on vaja eraldi planeeringut ja kokkuleppeid maaomanikega.

Aga mainimata on jäänud asjaolu, et ka Sikassaare serveripark jääb elektritootmisest vähem kui 15 km kaugusele ja seetõttu ei pea maksma võrgutasusid. Seda enam, et hetkel saaks elektrivarustust serveripargi kulude optimeerimiseks arendada euroraha eest. Ja seda raha on 5 miljonit!