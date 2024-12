Saaremaa vallavalitsuse rahvastikutoimingute peaspetsialisti Avo Levisto sõnul on tema ja ta kolleegid tänavu registreerinud 110–111 abielu, millele on lisandumas veel kolm. Kiriklikult on tänavu sõlmitud 11 abielu. Lisanduvad veel notarite sõlmitud abielud.