TARMO PIKNER: Mereäärsetest maapäevadest

Kui kuulen sõnaühendit "merepäevad", näen vaimusilmas vahuseis merelaineis sõitvaid purjekaid, kihutavaid kaatreid, purilaudadel surfareid, aerutajaid, sõudjaid ning miks mitte ka ujujaid ja suplejaid. Meile pakuti aga laata ja kontserte, nagu seda on tehtud juba 20 aastat. Tõsi – ürituste taustaks oli meri ja mereõhku oli tõesti tunda. Muidugi oli tore kohata vanu tuttavaid vorstimüüjaid, kristallkuulikauplejaid ja vanavara eksponeerijaid. Kindlasti meeldisid ka kontsertesinejad vastavatele sihtrühmadele, rahvast ju kuulama jätkus ja rahvariideis tantsukeerutused olid samuti kaunid.

Niisiis, nagu aru saite, olid igati toredad järjekordsed maapäevad. Kuhu jäid aga merepäevad, nagu ürituse nimi eeldab ja nagu neid mujal (Tallinnas, Pärnus ja kaugemal) korraldatakse? Ei teinud päevi palju merelisemaks miinijahtija Admiral Cowani külaskäik Roomassaare sadamasse ja purjelaev Hoppet teeb meresõite päevade nimetusest hoolimata, mis on muidugi tänuväärne ettevõtmine.

Sõitke Singapuri!

Nüüd aga selle suve nael (siiski teisel kohal peale Veneetsia toomist Kuressaare kesklinna). Jalutan oma külalistega mere rannal Raiekivi säärel ja ühtäkki on tee tõkestatud ja edasi ei pääse. Pääseb küll, aga peab maksma 20 eurot. Austatud merepäevade korraldajad – te kutsute rahva mere äärde mereelu nautima ja siis tõmbate nööri ette ja küsite selle eest raha. Inimesed – mis teil küll arus on?! Küll oli piinlik oma külalistele seletada, miks peab keset päeva mere ääres jalutades raha maksma (sealjuures mingit kontserti, mille eest võinuks ehk raha küsida, keelatud piirkonnas ei toimunud). Sooviksin, et mõnel teisel oleks ka piinlik.