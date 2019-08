Nette ja Eliisa Peitil koondisega võiduarve avamata

“Väga hea mäng meie poolt, ei olnud suuri ärakukkumisi, püsisime kogu aeg konkurentsis. Kahju on nendest geimilõppudest, sest oli täiesti võtta see võit. Neil on rohkem suurturniiride kogemust ja selle nad panid maksma täna,” ütles Nette Peit volley.ee-le, lisades, et “me ei peaks selle kaotuse üle väga kurvad olema, mängupilt on paranenud”.