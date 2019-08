Mölkky EM 2020 toimub Kuressaares

Saaremaal mölkky-mängu eestvedava MTÜ Kaarma Sport Management esindajad Boris Lehtjärv ja Tarvo Pihlas rääkisid, et 2020. aasta tiitlivõistluste kalender kinnitati läinud nädalal Prantsusmaal Samoëns´is peetud mölkky maailmameistrivõistlustel. Järgmise aasta Euroopa sisemeistrivõistlused toimuvad Kuressaare spordihoones.

“Kui selline pakkumine tuli, siis kahtlusi ei tekkinud. Taotlus läks teele ja nüüd saimegi positiivse otsuse. Palju meile Saaremaale ikka rahvusvahelisi tiitlivõistlusi pakutakse, seega olnuks kahetsusväärne sellest võimalusest loobuda,” märkis Tarvo Pihlas. “Pealegi on mölkky selline mäng, mida suudavad mängida kõik. Nii on ka Euroopa meistrivõistlustele oodatud osalema kõik soovijad, sest mingeid piiranguid ei ole.”

Saaremaa vallavalitsuse sporditööspetsialist Rasmus Tüüts tõdes, et selline rahvusvaheline võistlus tuleb Saaremaale igal juhul kasuks. “Lisaks mölkky Euroopa sisemeistrivõistlustele toimub Saaremaal tuleval aastal ka enduro maailmameistrivõistluste etapp ja soovime suurvõistluste korraldamisel igati abiks olla. Mölkky on Saaremaal kiiresti populaarsust võitnud ja kohalikust initsiatiivist on välja kasvanud väga ulatuslik ettevõtmine,” nentis Tüüts.