Saaremaa vesi ja õlu müüvad mühinal

Ajalehe Äripäev koostatud tabelis on kõrgeimal kohal Saaremaalt (6.–7.) saarlaste au ja uhkus Saaremaa Vesi OÜ, mis jätab selja taha nii Saku õlletehase (11. koht) kui ka A.Le Coq’i (9.). Meelis ja Siiri Lonnile kuuluv ettevõte on suutnud 2018. aastal teenida 2,2 miljoni euro suuruse käibe juures enam kui 227 000 eurot kasumit. Tabelis oldi umbes samal kohal ehk seitsmendad ka mullu, kuid siis olid Eesti suurtootjad Saaremaa veemeistritest eespool.

Esikümnes ehk täpsemalt 10. kohal on tabelis teinegi siinne tootja – Öun Drinks OÜ. Nende kasuminumbriks kujunes 2018. aasta põhjal 19 371 eurot, käivet oli neil samal ajal üle 280 000 euro. Limonaaditootjad on aga teinud tabelis korraliku tõusu, sest aasta varem olid nad alles 24. kohal.

Ettevõtte tegevjuht Juhan Kanemägi tunnistas, et tabelis nii kõrgele kohale paigutumine tuli neilegi suure üllatusena. "Kui päris aus olla, siis me ei tea, mille põhjal täpselt on ettevõtted kõrvuti pandud, kuna suure käibega ettevõtted on tagapool," tähendas Kanemägi. Ta lisas, et loomulikult on tore ennast sellisest tabelist leida.

Tegemist on 2018. aasta tulemusega ja vaadates ajas tagasi, siis just sealt sai Juhan Kanemägi sõnul alguse ilmselt kõige suurem nende brändi strateegia muutus. "Hakkasime üle minema mahedaks ja samuti lisandus meie toodetesse uus formaat – 750 ml toode," märkis ta. "Antud toode kindlasti aitas meile talveaega müüki juurde tuua – kui meie 330 ml toode on väga hea just suveks, siis uus, 750 ml pidujook sobib hästi ka talvisteks pidupäevadeks."

Kindlasti on hästiminekus olnud oluline roll ka müügil ja turundusel, leidis tegevjuht. "Praeguseks on kõik meie tooted mahedad ja püüame ikka edasi uute toodete, ideede ja ka turgude suunal," kinnitas Kanemägi.

41-kohalises tabelis 34. kohal on veel üks Saaremaa tootja – Pihtla õllemeistrid Taako OÜ-st. Arvet ja Alo Väli ühine ettevõtmine on toonud läinud aasta eest veidi enam kui 84 000 euro suuruse käibe juures 2056 eurot kasumit.

Saarte Häälele tunnistas Alo, et neilegi tuli tabelisse sattumine teatava üllatusena, kuid see oli muidugi meeldiv üllatus. "Aga loomulikult on tore sellises tabelis olla," ütles Alo Väli. "Eks teeme aina rohkem ja kvaliteetsemalt kogu seda asja."

Tema sõnul said tootmisse hangitud uued seadmed ning töö nendega on natuke lõbusam. "Sel hooajal oleme teinud vist kümmet sorti. Nüüd on hooaeg läbi, kogume mõtteid, mõtleme uusi asju välja," tähendas ta.

Head tulemust oodatakse ka sellelt aastalt. "Ei oska öelda, kuhu maandume, aga teeme 20–30 protsenti rohkem kui eelmisel aastal," kinnitas Väli, kelle sõnul ongi neil olnud suuresti investeeringute aasta. "Mahud kasvavad ja sortiment kasvab ning inimeste huvi kasvab samamoodi!"