TAAVI LIBE: Saadame keskealised inimesed pensionile

Sattusin Laimjala külla Saaremaal. Tegelikult täiesti teiste tegemiste käigus, aga ühel hetkel öeldi mulle, et lähme teeme nüüd Nooda Marega ka tutvust. Nii sattusingi ühte madala laega tarekesse, mis oli paksult mõnusat leivalõhna täis. Tare omanik oli mitukümmend aastat Tallinna eliitkoolides väga hinnatud õpetajana tegutsenud Mare, kes oli elus teinud totaalse kannapöörde ning naasnud kodusaarele.

Suure käsitööhuvilisena oli ta katsetanud ühe ja teisega ning lõpuks leidnud lotovõidu haldjakuubede näol. Need on kangajääkidest tehtud pehmed kudumid, mis valmisid esialgu oma pere tarbeks, kuid peagi tajus Mare, et mõnusate mantlite vastu tunnevad huvi teisedki. Nüüd ületab nõudlus juba tuntavalt pakkumist.

Töötada saab nagu lõke või oja

Aga siis otsustas Mare veel ühe oma ammuse unistuse täita ja hakata kodus leiba küpsetama. Jällegi oli plaan eelkõige oma perel kõht täis sööta ja alles seejärel mõelda, kas midagi saaks maha ka müüa, kuid kuuldused imemaitsvast koduleivast levisid välgukiirusel. Esialgne plaan pisike leivaahi kaks-kolm korda nädalas tööle panna asendus tõsiasjaga, et iga päev valmib tarekeses kaks-kolm laari värskeid küpsetisi. Mare kindel veendumus on see, et teist leivaahju tarekesse ta ei soeta. Muidu muutub hobi juba liialt tööks.

Marel on juba välja kujunenud terve hulk püsikliente. Nende hulgas on eakamaid saarlasi, kellele ta leivapätsid koju kätte toimetab. Aga sugugi mitte ainult leiva! Kuna igal juhul läheb sõiduks, siis helistab Mare tuttavamatele klientidele ning uurib, et kas kohalikust poest oleks tarvis piima, vorsti või tuletikke ka kaasa osta. Kaubavahetuse juurde kuulub tihtipeale pool tunnikest jutuajamist, mis eakamale üksi elavale inimesele on tihtipeale vähemalt sama oluline kui leivakäär toidulaual. Ühest otsast vaadates on see täiesti spontaanselt välja kujunenud toimiv eraalgatuslik sotsiaalsüsteem, mis vähendab kohaliku omavalitsuse koormust, aga teisest küljest on kirjeldatu täiesti tavaline külaelu.

Ma arvan, et mul on Marega vähemalt üks sarnasus. Meil mõlemal on olnud elus võimalus teha tööd, mis meile väga meeldib. Marel õpetajana ja minul raadiosaateid tehes.

Ma tunnen päris palju inimesi, kes ei olegi ette nähtud põlema. Ja selles ei ole põrmugi halba. Praksuva lõkke asemel toimivad nad rahulikult vuliseva ojana, mille säng on uuristatud kandvaks ja sügavaks. Neile inimestele on meie karjäärikultuuris ette nähtud reaalsed või mõttelised aumärgid.”

"Aga ühel hetkel tunned laste ette minnes, et sa ei põle enam ning tunnetad, et õpilased väärivad paremat," kirjeldas Mare mulle mõtteid, mis viisid otsuseni mitukümmend aastat kestnud pedagoogikarjäärile punkt panna.