LUGEJA KÜSIB: Kes peaks korraldama õpetaja tervisekontrolli?

Kui siiani ei ole ükski kool teid kui osalise tööajaga õpetajat tervisekontrolli suunanud, siis tööinspektsioon on seisukohal, et tervisekontroll on vajalik ka õpetajatele, kes töötavad osalise tööajaga erinevates koolides. Paneme koolidele südamele, et asutused omavahel suhtleksid ja lepiksid kokku, kes korraldab õpetaja tervisekontrolli.