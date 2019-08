Tordibutiik Avella laiendab tegevust ja avab kohviku

Avella Tordid OÜ ühe omaniku ja küpsetaja Helen Ella sõnul tuleb kohvik küll samasse majja, kus ka praegu toimetatakse, kuid kohvikuosas ei pakuta kaugeltki ainult magusat, nagu võiks arvata. "Kuna meilt on seda palju küsitud, siis otsustasime, et pakume ka lihtsamat toidumenüüd, kus igapäevaselt leiab ka päevapakkumise," avaldas Ella.

Plaan juba ammu

Tordibutiigi laiendamise mõtted on Helen Ellal ja ta kolleegil, teisel usinal küpsetajal ja butiigi omanikul Annika Otsal olnud algusest peale. Butiigi praegune pind on Ella sõnul niivõrd väike, et kohapeal on võimalik ainult suviti istuda ja seda üksnes õues.