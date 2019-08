Vajadus keemiaravi järele Saaremaal on terav

Saatejuht Kertu Kalmus: "Vähiravi on sellest kevadest Saaremaal mingil määral võimalik, toimuvad onkoloogivastuvõtud ja kavas on hakata osutama keemiaravi. Kuidas see koostöö toimib?

Edward Laane: Kuressaare haigla ise ei osuta keemiaravi ega tee onkoloogivastuvõtte. Litsents on tegelikult Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) onkoloogialitsents ehk lihtsalt öeldes on ITK-l baas Kuressaare haiglas. Kuressaare haigla on koostööga väga rahul. Meie jaoks on väga meeldiv kogemus, et ITK oli kohe algusest peale nõus meid toetama.

Keemiaravist hakati Saaremaal rääkima aasta tagasi. Keemiaraviks mõeldud ruumide remont on praktiliselt valmis, aga raskem etapp on seotud ravimite lahustamisega. Oleme ravimiametiga pidanud esmaseid konsultatsioone ja saanud sealt positiivse tagasiside. Kuu lõpuks ootame tõmbekappi, kus keemiaravimeid lahustada saaks. Loodan, et keemiaravi saame päevaravis nii-öelda täies mahus pakkuda aasta lõpuks. See oleneb litsentside saamisest, mis võib aega võtta veel kuid. Seega, tegelikku kuupäeva ei julge ma täna välja öelda.

Onkoloogi vastuvõtud Kuressaare haiglas on mõni kuu käinud, kas patsientide huvi nende vastu on suur?

Laane: ITK onkoloogid on käinud Kuressaares vastuvõtte tegemas mai lõpust. Vastuvõtud on rahuldavalt täidetud ja huvi nende vastu järjest kasvab. Ootame, et koormus vastuvõtus lähikuudel kindlasti suureneb.

Kristina Ojamaa: Meie mõte siin käia praegu, ilma et saaks patsientidele veeni kaudu keemiaravi teha (tablette saab juba kirjutada, kellel neid vaja on), on see, et teha võimalikult palju uuringuid ja protseduure just kohapeal. Et inimesed ei peaks käima näiteks kompuuteruuringu või protseduuride pärast Tallinnas, kui neid on võimalik teha siin. Oleme väga paljudel oma patsientidel, kes on saanud Tallinnas keemiaravi ära teha, võimaldanud käia oma vastuvõttudel siin Kuressaares, kuna nii on see neile palju mugavam.

Vastuvõtuaegade täitumusega oleme ka ise rahul. Meile väga sobib see, et meil ei ole praegu 30 või 20 patsienti, vaid kümme. Meie eesmärk on Kuressaare haigla ja Saaremaa arstidega rohkem tuttavaks saada. On ju onkoloogia ja onkoloog kui arst Kuressaares suhteliselt uus nähtus. Nii Kuressaare haigla arstid kui ka perearstid suunavad järjest rohkem patsiente meie vastuvõtule.

Praegu toimuvad onkoloogivastuvõtud kolmapäeviti üle nädala. Edaspidi aga, kui tuleb keemiaravi, peavad need kindlasti toimuma iga nädal. Siis oleme planeerinud käia siin iga nädal. Patsient peab ju Kuressaare haigla ja ITK koostööst võitma.

Siiri Rannama, kui suur on vajadus kohapealse keemiaravi järele? Kui palju on Saaremaal vähipatsiente?