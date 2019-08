Vaid iga kolmas aastastest ilmakodanikest toitub rinnapiimast

"Muidugi võiks rinnapiimatoidul olevate laste osakaal olla palju suurem," ütles imetamisnõustaja Mirjam Helena Rannarüütel , kes oma igapäevatööd teeb Muhu valla lastekaitsespetsialistina. "Hea on aga seegi, et need arvud aastate võrdluses kasvanud on."

Tema sõnul loobuvad emad lapse rinnaga toitmisest erinevatel põhjustel – näiteks ajavad tööasju ega saa pidevalt beebi juures olla. Või siis soovivad uuesti lapseootele jääda. "See, et siis peab rinnaga toitmise lõpetama, on tegelikult müüt," kinnitas Rannarüütel. "Tegelikult seda tegema ei pea." Rannarüütel lisas, et enamik naisi loobub rinnaga toitmisest, arvates, et nii on mugavam. "Samas – kõige mugavam on ju ikkagi see, kui lapse jaoks on soe piim alati olemas."