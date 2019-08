Reumaühing ootab käimispäevale

Saaremaa reumaühingu juhatuse esimees Sirje Mändmaa ütles Kadi raadiole, et esimest korda korraldati käimispäev kuus aastat tagasi. Läinud aasta jäi, tõsi küll, vahele. "Seega on nüüd viies käimispäev, mida korraldame ühingu liikmetele ja ka kõigile sõpradele," sõnas Mändmaa. "Kuna oleme liigesehaiged inimesed, siis kes käib 100 meetrit, kes 1 kilomeetri – meil on kõigil väga erinev tase," märkis ta.