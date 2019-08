JUHTKIRI: Hinnad kui pealinnas

Praegu, mil majandusel läheb – vähemalt veel – hästi, on tõusuteel ka korterite hinnad. Ning paistab, et Kuressaare korterite eest küsitavad hinnad hakkavad Tallinna omadele järele jõudma.

Lasteaia tänaval pikki aastaid kolemajana konutanud ja nullist taas üles ehitatud Villa Meissner on hea näide sellest, et uhiuued elamispinnad Saaremaa vallakeskuses saavad ostja juba siis, kui maja ennast valmiski veel pole. Mis sellest, et uue eest nõutakse tunduvalt kopsakamat hinda kui vana ja remonti vajava kinnisvara eest. Uus asi on ju ikka uus asi.