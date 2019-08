Dr Soots: juht saab oma organisatsiooni suhtumist muuta

Dr Mari Soots, kui hull on perearstide koormatuse osas olukord Saare maakonnas, kus tohtreid samuti napib?

Perearste meil tõepoolest napib ja osal arstidest on suured nimistud. Meil on päris mitmeid üle kahe tuhande patsiendiga nimistuid. Sellises olukorras on päris keeruline töötada. Inimesed on rahulolematud, kuna ei pääse piisavalt kiiresti arsti juurde. Arstil pole võimekust, et jõuaks neid kõiki teenindada. Nimistu optimaalne suurus oleks 1600 patsienti – sellise hulga inimestega jõuab tegelda.

Arstide seltsi väitel survestab terviseamet perearste niigi suurtesse nimistutesse patsiente juurde võtma. Tunnetavad ka siinsed arstid sellist survet? Või siis survet perearstita nimistu teenindamine oma õlule võtta?

Surve, et arst peab selle patsiendi oma nimistusse vastu võtma, on ehk rohkem Tallinna teema. Meil keegi, kes tuleb näiteks mandrilt, kuskil nimistus ehk ikka leiab endale koha, aga keeruline on olukord muidugi. Ja on neid juba kellegi nimistusse kuuluvaid patsiente, kes tahavad perearsti vahetada. Eks see ole siis arsti otsus, kas ta võtab selle inimese oma nimistusse või mitte. Mõni arst võib-olla suudab rohkem. Praegu on meil neli nimistut, millel pole kindlat perearsti. Eriti just maapiirkondadesse on raske arste saada.

Palju on aastate jooksul meedias juttu olnud ka sellest, et perearstid upuvad bürokraatiasse ja patsientidega tegelemiseks jääb seetõttu vähem aega.

Bürokraatiata paraku ei saa, aga töömaht on läinud palju suuremaks. Levinud on arvamus, et tänu arvutitele on kõik palju lihtsam, aga tegelikult nõuab väga palju aega – rohkem kui kunagi paberkaartide täitmine –see, et perearsti töös kasutatav tarkvara ja programmid on ajast ja arust. Paraku ei saada nende kasutajasõbralike programmide arendamisega kuidagi hakkama.

Kui terviseameti juht tõepoolest tagasi astuks ja uus inimene tema asemele saaks, mis sellest praegusega võrreldes muutuks?