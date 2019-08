Logopeed: vanemad, rääkige oma lastega!

Liitmäe tõdeb, et suur osa neist probleemidest, mille pärast nii palju lapsi tänapäeval logopeedi juures käib, on tingitud ka sellest, et vanemad ei suhtle oma lastega piisavalt.

"Vanemad räägivad oma lastega vähem," nendib Kairi. "Rääkima aga peab, juba siis, kui ta on alles päris pisike ega oska veel kõneldagi."

Samuti rõhutab logopeed, kui oluline on, et vanemad loeksid või räägiksid unejutte – et areneks laste kuulamis- ja tähelepanuoskus.

Kairi leiab, et praegu, mil eriti ääremaal on logopeedidest, eripedagoogidest ja psühholoogidest suur puudus, tuleks kogu see süsteem riiklikul tasandil üle vaadata.

"Vajadus erialaspetsialistide järele on väga suur ja neid ei saagi jätkuda igasse lasteasutusse. Paraku osa laste jaoks abi hilineb või jääbki saamata,” lausub logopeed.

"Kui probleemidega lapsi erikooli koondaksime, saaksime neid komplekssemalt aidata ja meil jätkuks ka spetsialiste. Meil on maakonnas suurepärane Kallemäe kool võimekusega aidata kõiki abivajavaid lapsi. Mida rohkem me kaasame – kõik erivajadusega lapsed tavakooli – , seda nõrgemaks muutub meie haridus. Ka tava- ja andekad lapsed ei tohi jääda tähelepanuta."

Kairile meeldib väga lastega töötada, sest nad on nii vahetud ja siirad. "Laste edusamme on tore märgata," leiab Kairi. "Mingist rutiinist siin rääkida ei saa, lapsed ja tegevused on ju erinevad."

Kairile teevad heameelt toredad töökaaslased koolis ja lasteaias. Samuti on meeldiv, et maakonna logopeedid ja eripedagoogid omavahel tihedalt suhtlevad ning koostööd teevad.