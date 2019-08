Suri Saare maakonna vanim elanik

Seega on nüüdsest vanim Saare maakonna elanik Orissaares elav Paavel Tuusti, kes sai 2. aprillil 101-aastaseks. 101-aastane on ka 3. juulil sellesse vanusesse jõudnud Mätja memm Rosalie Null, kes on siiski Paavlist mõni kuu noorem.