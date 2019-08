See annetusraha läks küll õigesse kohta!

Meditsiin on tehnika poole pealt kardinaalselt arenenud. Loodan, et uus aparaat on meile suurepärane abivahend. Aparaat üksinda aga ei tööta. Õnneks on mul heameel tõdeda, et meie meeskond on pädev, uuendustega kaasaminev. Minu isiklik mure on aga see, et riigi osa, tagamaks vajalikku ja tänapäevast aparatuuri ning tingimusi, on suhteliselt tagasihoidlik, kuna heategevusega oleme nii palju saavutanud. Suureneb ainult ametnike armee. Loodan, et tulevikus muutub ka see ja riigi toetus suureneb.

Triin Sepp, MTÜ Saare Kena juhatuse liige:

Meie jaoks abikaasa Hannesega – kellega meil on kahepeale neli last – oli oluline just Kuressaare haigla sünnitusosakonda aidata. Kolm aastat tagasi sündis siinsamas Kuressaare haiglas meie pisipoeg. Kuna kõik saab alguse lastest, on see teema meile väga südamelähedane. Toetada võiksid ka need, kel endal lapsi ei ole, sest lapsed on meie kõigi tulevik. Õnneks leidub palju neid inimesi, kel süda õige koha peal – tänu sellistele inimestele on see masin Kuressaare haiglas olemas. Usun, et NOM-festivali heategevuslikule õhtusöögile tuli enamik inimesi kohale seepärast, et anda oma panus. Lihtsalt õhtusöögile võib ju ükskõik kuhu minna. Saime väga palju tagasisidet, et raha läheb nii õigesse kohta. Üks naisterahvas pidas koguni oma sünnipäevapeo sel õhtusöögil, kutsudes sinna oma külalised.

Praegu peame plaani, kuhu järgmise heategevusliku õhtusöögi tulu suunata.

Hannes Sepp, Saaremaa Võrkpalliklubi tegevjuht:

See aitamise ja heategevuse teema peaks puudutama iga inimest, kel on lapsed. Kuna tundub, et riik aidata ei jõua, jagub õnneks neid inimesi, kes seda teevad. Meil juhtumisi sattus nii, et me Triinuga kumbki oma asjadega saime kokku koguda üle kuue tuhande euro. Samuti aitasime muul moel. Meie jaoks on see loomulik. Seda, kui oluline on abi ja toetus, mõistetakse pahatihti aga alles siis, kui endal on seda abi ja toetust vaja. Õnneks leidub neid, kes suudavad sellest, aru saada enne, kui endal häda käes.