Saarlased lõid hiinlastega tulevaste äriprojektide tarvis käed

Üks neist puudutabki ühise liisingettevõtte asutamist. "Meie käest ostab Hiina pool seeläbi näiteks turismi- ja vabaajaprojekte sealsesse piirkonda," tõi ta näite. Ühtlasi kirjutati alla lepingud, tänu millele saavad Jingmeni linna esindajad teha koostööd teistegi Saaremaa ettevõtetega, kes on huvitatud Hiinasse investeerimisest. "Need on esialgu sellised heade kavatsuste kokkulepped," selgitas Leedo. Ühisfirma loomine on tema sõnul samas juba konkreetne samm.

Pärastlõunal Kuressaare raekojas toimunud kohtumisel olid kohal ka Saaremaa turismiinimesed ja mitmete siinsete ettevõtete esindajad, kel võiks olla huvi Hiinas tegutsema asuda. "Kuna me ise seal juba toimetame, siis miks mitte pakkuda välja võimalust, et äkki keegi tahab veel Hiinasse tulla," kõneles Leedo.

Jingmeni aselinnapea Li Tao sõnul on Tuule Grupi Hiinas tegutsev puitmajatööstus Saaremaa Houses hea näide, kuidas koostöö kahe riigi vahel tööstusvaldkonnas toimib. "Tulime Saaremaale, et leida veel ühiseid teemasid ja valdkondi, kus saaksime samamoodi tulevikus koostööd teha," sõnas Li Tao.

Tema sõnul on pärast saarlaste puitmajatehase Jingmenis käivitumist olnud läbikäimine Hiina Dongbao piirkonna (kus asub ka Jingmen) esindajate ja eestlaste, sh saarlaste vahel tihe. Hiinlased on külastanud Saaremaad ja eestlased omakorda mitmeid kordi Jingmeni linna. "Pärast nii meeldivaid kokkupuuteid leidsid mõlemad pooled, et valdkondi, milles koostööd suurendada, on veelgi," selgitas ta. Li Tao sõnul on Hiina pool Eesti puhul äärmiselt huvitatud konkreetsemalt viiest sektorist: IT, puitmajatööstus, põllumajandus, kõrgtehnoloogiline tootmine ja turismindus.