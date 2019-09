Saaremaa hangib kolme miljoni eest jäätmeveo korraldaja

Valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel ütles, et nad on välja kuulutanud uue korraldatud jäätmeveo hanke, kuna kõik varasemad hankelepingud hakkavad lõppema. "Uued hankelepingud sõlmitakse kolme piirkonna kohta, need on Kuressaare linn, Ida-Saaremaa ja Lääne-Saaremaa," kõneles Koppel.

Edaspidi on kogu vallas võimalik lisaks segaolmejäätmetele ka vanapaberit, biojäätmeid ja pakendijäätmeid jäätmevedajale üle anda tekkekohas. "Loodame, et see motiveerib inimesi rohkem jäätmeid liigiti koguma," oli Koppel lootusrikkas.

Jäätmete sorteerimise olulisus peegeldub tema sõnul ka üleantavate jäätmete teenustasus. Nimelt saab edaspidi liigiti kogutud jäätmeid vähemalt poole odavamalt üle anda kui sorteerimata jäätmeid. "Kõik need jäätmed viiakse Saaremaa valla jäätmejaamadesse."

Hankest on huvitatud nii Ragn-Sells kui ka nt Sikassaare Vanametall. Viimase juhatuse liige Herki Sai tõdes, et kuna jäätmeveo hange avaldati alles eile hommikul, siis pole ta jõudnud sellega veel lähemalt tutvuda. "Kindlasti teeme seda aga lähipäevil," kinnitas Sai.

Sama kinnitas ka RagnSellsi Lääne regiooni juht Jüri Meeksa. "Hanke tingimustega veel tutvunud ei ole, kuid plaanime osaleda," oli Meeksa kindel. Praegu veab Ragn-Sells eelmiste hangete võitjana jäätmeid Kuressaare ja Ida-Saaremaa piirkonnas. Mujal teenindab kliente Prügimees, kellelt eile kommentaari saada ei õnnestunud.