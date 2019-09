IN MEMORIAM: Saaremaa sõbra viimane unistus

Saaremaa sõber oli Margus kindlasti juba palju varem. Räpina poisina, kellest sai Põlva maavanem, ei olnud talle võõras elu pealinnast väljas. Kogemus üliõpilasmaleva peainsenerina ja KEK-i juhatajana olid selleks ladunud tugeva vundamendi. Teadmine, et sama hästi nagu Tallinnas, toimetavad inimesed ka maakondades, aitas teha regionaalpoliitikat mitme ministeeriumi kantslerina ja siseministrina.

Meie viimane kohtumine leidis aset suve alguses. Rääkisime sellest, et Tallinna Tehnikaülikool on saanud Kuressaarde riiklikult tähtsa teadustaristu ja plaanis on katsebassein pikemaks ehitada.