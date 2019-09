LUGEJA KÜSIB: Kas tööandja peaks mind lubama lapsega ekskursioonile?

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar:

Töötajal on töö tegemisest keeldumiseks vaja alati alust (nt haigusleht või puhkus). Kuivõrd töötajale teatavaks tehtud tööajakava on võimalik muuta üksnes kokkuleppel, siis on selleks vaja tööandja nõusolekut. Kui tööandja ei ole nõus tööajakava muutma, võib töötaja teatud juhtudel kasutada puhkust.

Puhkuste jaoks on tööandjad üldjuhul koostanud puhkuse ajakava, kuhu on märgitud töötaja saadaolevad puhkused (nt põhipuhkus, lapsepuhkus). Kui ajakava on koostatud, kasutab töötaja puhkust vastavalt puhkuse ajakavas märgitule. Ajakavas saab samuti teha muudatusi üksnes tööandja ja töötaja kokkuleppel.

Kui tööandja puhkuse ajakava koostanud ei ole või puhkuse ajakavasse ei ole märgitud kõiki töötaja saadaolevaid puhkusepäevi, on töötajal õigus teha tööandjale avaldus puhkuse kasutamiseks. Puhkuse kasutamisest tuleb tööandjale ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva. Töötajal on võimalik kasutada näiteks põhipuhkust või lapsepuhkust.