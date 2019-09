Kuiv küttepuu on kallim ja sisuliselt otsas

Reta Puidu juhatuse liikme Andres Kirstu sõnul on neil kuivast küttepuust järel vaid paarkümmend konteinerit pliidipuid. Kuiv puu ongi neil seejuures vaid konteinerites, mille maht on 1,7 m³ ja see kogus maksab 120 eurot.

Kirstu sõnul on hinnatõus võrreldes möödunud aastaga olnud umbkaudu 10 protsenti. "Kuiv ahjupuu on otsas, aga septembri lõpuks jõuab ehk mingi osa ära kuivada," arvas ta. Ahjupuukonteiner maksab 108 eurot ja ühes konteineris on 1,9 m³.

Tahetakse valmis riita

Põhjus, miks kuiva puud ei jagu, seisneb Kirstu sõnul ehk selles, et üha rohkem soovitakse nn valmis puuriita õue ja nad ei ole jõudnud sellises ulatuses lihtsalt toota. "Järgmisel aastal püüame paremini," lubas Andres Kirst.

Samuti küttepuid müüva Küdema saeveski juhatuse liikme Sven Sevostjanovi sõnul nemad kuiva küttepuud ei paku. Küll aga võib neilt saada tooreid küttehalgusid. "Kõige populaarsem on meil 30 cm pliidipuu hinnaga 37 eurot/ruum," ütles Sevostjanov.

Temagi sõnul on küttepuit tänavu kallim ja seda seoses toorme hinnatõusuga. "Võrreldes eelmise aastaga on hind tõusnud umbes 15 protsenti," tõdes Sevostjanov.

Küttepuid müüb endiselt ka Sikassaare Halupuu OÜ, mille esindaja Tauno Ligi sõnul on kuiva küttepuu järele olnud tänavu väga suur nõudlus.

FOTO: SH

"Eelmisel nädalal said just viimased puud otsa," tunnistas Ligi. Seejuures nii pliidi- kui ka ahjupuud. "Kuu aega tagasi said otsa ka 40 cm kaminapuud, ses suhtes on nõudlus ikka päris suur," lisas Ligi. "Nüüd ongi veel järel ainult toorest puud ja sel aastal sa toorega ju ei küta."

Tauno Ligi sõnul on inimesed olnud sel aastal ilmselt tavapärasest teadlikumad ja kuiva puu lihtsalt varem ära ostnud. "Inimesed ostavad küll ka toorest, aga aina rohkem eelistatakse ikkagi kuiva, minnakse n-ö kuiva peale üle," rääkis ta. "Paljud ei viitsi ise kuivatada."

Ligi sõnul hakkasid inimesed sel aastal kuiva küttepuud varuma kohe pärast jaanipäeva ja nõudlus on endiselt suur. "Siiamaani helistatakse iga päev ja küsitakse, aga pole anda kahjuks," nentis ta.

Peenemat ja jämedamat

Kõige populaarsem on Sikassaare Halupuul olnud 30 cm pliidipuu. Selle hind oli kuiva puu puhul 45 eurot ruum.

"Kuival halupuul jämedust valida ei saa, aga toore puhul saab, pakume natuke peenemat – näiteks vanainimestele, kes tahaksid, et puud oleksid kergemad –, kuid keskmine lõhkumine on selline, nagu igapäevaselt ikka teeme," kõneles Ligi.

Kui klient aga soovib, võib Sikassaare Halupuu teha ka jämedamaid halge neile, kes tahavad puitu näiteks katlakütmiseks. "Pole ju mõtet katelt kütta tavasuuruses puudega," nentis Ligi.