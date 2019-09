Heli Jalakas: tööl ei pea käima, vaid tööd peab tegema

Praeguste eesmärkide elluviimine on toonud paljudesse ka rahulolematust. Nii ametnikes endais kui ka laiemalt vallas üldse. Usun aga, et muutused on arengule kasulikud siis, kui need toovad endaga vajalikke lahendusi.

Minu lahkumise põhjuseks on suuresti vastuolud arusaamades, kuidas tunnetada, suunata ja korraldada kultuuriprotsesse vallas, kuidas ja mismoodi toimib meeskonnatöö ja juhtimisprotsess. Need vastuolud ei võimalda mul rohkem panustada sellel ametikohal Saaremaa arengusse. Olen kindel, et ükskõik millises töös või ametis on oluline aru saada, et tööl ei pea käima, vaid tööd peab tegema. Ei ole võimalik saavutada eesmärki kõigile meelepärane olles või seda olekut teeseldes. Arvan, et mul on jätkuvalt tahet ja energiat panustada mõnes muus valdkonnas või ametis.