Biokütuse kasutamise nõue paneb haigla löögi alla

Kuressaare haigla juhatuse liikme Märt Kõlli sõnul seaks biodiisli kasutuselevõtt haigla väga keerulisse olukorda, kuna kütuse säilivusaeg on vaid pool aastat. Teema kerkis üles seoses vedelkütuse kasutamise seaduse muutmise eelnõu menetlemisega.

Biokütus teeks Kõlli sõnul kulukamaks ja keerukamaks elektrigeneraatori kasutamise, mida haigla vajab, tagamaks erakorralise meditsiiniabi, intensiivravi ja haigla muude elutähtsate teenuste katkematut elektrivarustust. Kõlli selgitas, et generaatori paak on arvestatud minimaalselt 24-tunniseks pidevaks tööks maksimaalvõimsusel. Kahjuks on Kuressaares viimastel aastatel enam kui tunniseid elektrikatkestusi esinenud küllalt tihti.

Lahenduseks fossiilkütus

Kõlli selgitas, et 2% biodiisliga kütus hakkab riknema juba poole aasta pealt. See tähendab, et kütuse hoidmine paagis pikema aja jooksul on praktiliselt võimatu.

Haigla juht ei näe võimalust, et kriisiolukorras hakatakse kõigepealt tankima. Teisalt võtab ka riknenud kütuse väljapumpamine ning paagi ja küttesüsteemi puhastamine jääkidest aega tugevalt üle tunni.

"Seega ei taga biolisandiga kütusega tangitud generaator haigla pidevat elektrivarustust, sest kütuse riknemise ja sellest tingitud tõrgete oht on liiga suur," tõdes Kõlli. Seni on generaatorit tema sõnul tangitud puhta fossiilkütusega ja tõrkeid pole olnud.

Märt Kõlli näeb lahendusena seaduslikku võimalust, et nii neil kui ka teistel analoogsete generaatorite kasutajatel oleks lubatud fossiilkütuse kasutamine. Teise võimalusena näeb ta ministeeriumi poolt soetatavat teist samasugust generaatorit, mis kindlustaks, et üks generaatoritest on töövalmis ajal, mil teisel toimub biodiisli vahetamine. Ministeerium peaks tagama ka generaatori paigaldamise ja tasuma kütusevahetusega seotud kulud.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda sõnul ei maksa biolisandiga kütuseid väga karta – üle maailma kasutatakse neid juba pikemat aega.

Erandeid MKM tegema ei soostu. Seda tehti vaid kaitseväele.

Siiski andis MKM eile teada, et kuna erandite nõudjaid on tulnud väga palju, kaalutakse võimalust osaliselt müüa ka fossiilset kütust.

"Tarnijatel tekib teatud paindlikkus selleks, et anda tarbimisse osa sellist kütust, milles ei ole üldse biokütust. Ja sellega rahuldada nende isikute vajadused, kes nõuavad endale biokütusevaba kütust," vahendas ERR ministeeriumi seisukohta. "Kokkuvõttes on suurem eesmärk ikkagi puhtam õhk ja taastumatute maavarade väiksem kasutamine," selgitas Ruuda.

Sama mure ees seisavad ka päästjad. Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe nentis, et nad tunnevad hirmu küll, et mis edaspidi saama hakkab.

Muutub kasutamiskõlbmatuks

"Valikut meil ei ole ja oleme siis ootel, et ehk läheb elekter ära..." sõnas Lindmäe. Ta tõi näite, et sama probleem on ka vabatahtlike päästjate autode paagis oleva kütusega. "Kui sageli siis Abruka saarel ikka tulekahjusid on ja kui kiiresti see küte ära kulub?" küsis Lindmäe. Pigem kütus settib paagis ja muutub kasutamiskõlbmatuks.