Kuningriiklased vajavad Sõrve hümni jaoks raha

“Kuna meil on mitteametlik hümn Õie-Maria Tehu loodud laulu näol olemas ja suvesõrulasest helilooja Peeter Vähi omast käest võtta, siis sai temaga asja arutatud,” ütles Kaupo Vipp, kes on nimetatud Torgu kuningriigi vardjaks. Vipi sõnul on Vähi valmis lugu sümfooniaorkestrile seadma ja tegema seda tasuta, kingitusena.

“Selleks aga, et professionaalne sümfooniaorkester “Oo Sõrvemaa” sisse mängiks ja saaksime fonogrammi salvestada, on tarvis ligi 4000 eurot,” lausus Vipp. “Peame ju stuudio rentima, orkestrile ja helitehnikutele töö eest tasu maksma.”

Vipi sõnul on ta lootusrikas, kuna mõne päeva eest sotsiaalmeedias postitatud üleskutsele on juba reageeritud ja rahaülekandeid tehtud, ehkki pensi- ja palgapäevad pole veel kätte jõudnud.

“See näitab, et Torgu kuningriik on inimestele armas,” sõnas Kaupo Vipp.

Tänavu 28. novembril tähistatakse Torgus taas kuninga saamise aastapäeva – just sel kuupäeval 1992. aastal löödi Kirill Torgu kuningaks. Ja just tänavusel aastapäeval on kavas orkestrile seatud “Oo Sõrvemaa” maailma esmaesitlus. “Muudame senise mitteametliku hümni ametlikuks,” ütles Vipp.

Peame ju stuudio rentima, orkestrile ja helitehnikutele töö eest tasu maksma.” - Kaupo Vipp

Sümfooniaorkestrit selleks puhuks Torku siiski ei saabu, kuna Kaupo Vipi sõnul on see liiga keeruline ja kulukas ettevõtmine. Küll aga mängitakse “Oo Sõrvemaa” pidulistele ette fonogrammina. “Loomulikult on esitlusele oodatud kõik annetajad,” kinnitas Vipp.

Et kavatsetu teoks saaks, on kõik toetussummad, ükskõik kui pisikesed, oodatud Diskreetse Suverääni Varade Halduse ehk DS Varahaldus OÜ arvelduskontole EE1010102200 51369010. Selgitusse tuleb kirjutada märgusõna “Sörve hümn”.