Spordikoolis avatakse esmakordselt korvpalligrupp väikestele tüdrukutele

Korvpallitreener Siim Hiie ütles, et tüdrukute korvpalligrupist on räägitud juba üsna mitu aastat, vahel on teema olnud aktuaalsem ja siis jälle millegipärast ära vajunud.

"Praegu on huvi täiesti olemas," kinnitas Siim Hiie. "Paljude poiste vanemad käivad meie mänge vaatamas koos tütardega, aga nendel oleks ka vaja väljundit, sest tüdrukud tahaks vennaga kodus korvpalli mängida. Kuna viis tüdrukut käis juba varem koos poistega trennis ja soovi on avaldatud rohkemgi, siis arvan ma, et saame grupi kokku."

Kihelkonnalt pärit mitmekordne Eesti meister ja rahvuskoondise liige Annika Köster avaldas treeninggrupi avamisele suurt poolehoidu. "Loodetavasti saab ka naiste korvpall nüüd Saaremaal tuule tiibadesse ja usun, et tüdrukud tahavad seda mängu mängida küll," märkis ta.

Aastaid tagasi mängisid naised korvpalli Kuressaare gümnaasiumis ja Kihelkonnal ning osaleti ka erinevatel Eesti turniiridel. Nüüd avaldas spordikooli direktor Mati Mäetalu lootust, et algab uus tulemine.