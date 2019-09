Virtsu–Kuivastu liinile plaanitakse lisalaeva

"Riik võiks ühe laeva – viienda laeva – juurde soetada, see peaks sõitma Virtsu–Kuivastu vahet. Seda rentida igal aastal, nagu me oleme teinud, läheb väga kalliks ja see ei tasu ei pikemas ega lühemas perspektiivis end ära," ütles peaminister neljapäeval pressikonverentsil.