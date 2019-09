SAAME TUTTAVAKS: Riin Jürgenson hindab töömeeleolu ja nalja

Muhu põhikooli sattus uus klassiõpetaja Riin Jürgenson tööle nii, nagu seda ikka tehakse – kandideeris vabale õpetajakohale. "Muhusse on toonud mind elu," tunnistab õpetaja Jürgenson. Muhus on tema elukaaslase juured ja ta on siin ka kooli lõpetanud. "Minu hinnangul on ta siit väga hea hariduse saanud," kiidab Riin Muhu kooli. Nüüd käib peale ema Riinu Muhu koolis ka pere vanim laps ja noorim alustab kooliteed tuleval sügisel.