Tuule Grupp hakkab veiseid karjatama Vormsil

Tuule Grupi põllumajandusosakonna juhataja Kaido Kaasik ütles, et ettevõte sai RMK riigimaade rendioksjonilt õiguse Vormsil kokku 150 ha poollooduslike koosluste karjatamiseks. Rendilepingu pikkus on kümme aastat.

Kaasiku sõnul ei ole Tuule Grupp kunagi varem väljapool maakonda karjamaid rentinud, küll on aga renditud loomi huvilistele Lõuna-Eestist, huvi on tuntud ka Ida-Virumaalt. Arvestades, et Hiiumaa külje all asuv ja Läänemaa koosseisu kuuluv Vormsi saar ei ole Muhust kuigi kaugel, siis miks mitte ka seal loomi karjatada, märkis Kaasik.

Põllumajandusosakonna juhataja sõnul on Tuule Grupil loomi rohkem kui karjatamisvõimalusi. Mereäärsetel karjamaadel leidub üldiselt vähe rohtu ja karjatamiskoormus on madalal. Loomade hoidmine karjamaal on kõige odavam variant ning võttes arvesse, et toetused on korralikud, siis miks mitte minna kasvõi Vormsile. "Praegu teeme juba Vormsil tarasid, tõmbasime sihid sisse ja panime postid maha," rääkis Kaasik. Tema sõnul on Vormsil tulevikus ka järelvaataja, kes aedu kontrollib ja loomade üle arvet peab.