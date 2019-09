Meremajanduskeskus alustas uut õppeaastat isesõitva auto esitlusega

Meremajanduskeskuse hoovil oli võimalik tutvuda ülikooli arendatava iseautoga. Isejuhtiva autoga on keskuse juhi Anni Hartikaineni sõnul Kuressaarelgi oma ühisjooned, arendati siin ju iselaeva.

Hartikainen ütles, et algselt oli idee panna iseauto keskuse ja keskplatsi vahet sõitma, kuid see oleks eeldanud liikluse sulgemist ja põhjalikku tänava kaardistamist. Töö mahukuse tõttu jäi see vaid mõtteks. Küll saab iseautot näha täna tänavapiknikul.

Rebastena tuli kooli 33 üliõpilast ettevõtluse ja elamusmajanduse õppekavale ning 22 üliõpilast meretehnika ja väikelaevaehituse õppekavale. Lisaks neile avatud õppe kaudu tulevad üliõpilased.

Hartikainen rääkis, et juba praegu mõeldakse keskuses järgmiste õppeaastate peale ja arendamisel on uus õppesuund, millest ka leheveergudel räägitud. Meretoorme väärindamise õppesuund annaks lisaks ettevõtluse- ja tootearendusoskustele ka toorme tundmise oskused.

Hartikaineni sõnul mõistetakse meretoorme all kõike, mida meri annab. "Mitte ainult kala, vaid ka karp, krevett, adru, merikapsas jmt," selgitas keskuse juht. Kuressaarde on plaanis luua toidulabor, mis on oma põhimõttelt just merespetsiifiline, vastavate lisaseadmetega.