Rekordilise tänavapiknikuga kaasnes hulk minipiknikke

Nepperi sõnul oli pikniku korraldusmeeskond seekord suurem kui kunagi varem ning ka toetajaid ja vabatahtlikke aitajaid oli sel aastal rohkem kui varasematel aastatel. "Ja mis kõige tähtsam – osavõtjaid oli ka rohkem kui kunagi varem," tähendas Nepper. "Täpset osavõtjate arvu on keeruline öelda, aga eks see kuskil 5500–6000 ringis oli."

Nepper usub, et järgmisel aastal on tänavapiknikul võimalus kasvada veelgi suuremaks. "Kuid siinkohal ootaksime juba Saaremaa valla poolt kindlat tuge," märkis ta. "Tänavapikniku näol on tegemist suurima valla peoga, kuhu on kutsutud kõik, hoolimata tiitlitest või saavutustest," kinnitas ta. "Nii geniaalselt lihtsat ja vajalikku üldrahvalikku üritust Saaremaal teist küll ei meenu."