Kesklinna liiklusele avamist tuleb veel oodata

Valla meediaspetsialist Risto Kaljuste toonitas eile, et nii nagu kõigisse Saaremaa postkastidesse 5. septembril jõudnud Saaremaa Teatajas oli esilehe uudisena kirjas, saab kesklinna projekt lõplikult valmis ikkagi alles 28. septembriks.

"Nädalavahetusel toimunud avamine oli kesklinna avamine kõigile kodanikele, millega tähistati sisuliselt suuremahuliste ehitustööde lõppu," tähendas Kaljuste. Väiksemad ehitustööd ja nipet-näpet uuendused aga jätkuvad. "Autoliiklus peab veel teatud osades oma aega mõni nädal ootama, aga seni, kuni terrassid on veel avatud ning palju jalakäijaid kesklinna uudistamas, ei ole see loodetavasti suur puudus," nentis valla meediaspetsialist.

Vallavanem Madis Kallase sõnul on tal aga nädalavahetuse sündmuse taustal väga hea meel tunnistada, et tuhanded inimesed võtsid uuenenud kesklinna väga hästi vastu. "Ka veel kaks päeva pärast kogu ala jalakäijatele avamist on tulnud vallavalitsusse väga palju positiivset tagasisidet," ütles Saaremaa vallavanem.