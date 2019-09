Oumani elektroonikatehas vahetas omanikku ja laieneb

Oumani juht Erik Keerberg tõdes, et omanike vahetus sisulisi muudatusi Kuressaare tehase töös kaasa ei too. Samas on teada, et uuel omanikul on selge visioon ettevõtte kasvuplaanidest ja eesmärkidest.

"Nende eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine toob Oumanisse täiendavat kompetentsi ja tegutsemisenergiat," kinnitas ta. "See omakorda lisab kindlustunnet, mis on praeguses hulpivas majanduskeskkonnas väga oluline."

Ettevalmistused juba tehtud

Keerbergi sõnul on tehasel muu hulgas laienemisplaanid – tootmispind laieneb 600 m² võrra. Ettevalmistused on tema sõnul juba tehtud, aga konkreetne ehitusega alustamise aeg on veel lahtine. "See sõltub suuresti lähituleviku prognoosidest," selgitas ta.

Laienduse tingib aga vajadus investeerida tootmistehnoloogiasse. "Uued tehnoloogilised liinid ei mahu praegusele pinnale ära," põhjendas Keerberg. "Samuti annab see võimaluse arukamalt üles ehitada tehasesisest logistikat ja seeläbi muuta tootmisprotsessid efektiivsemaks."

Ernströmgruppeni tegevjuht Pontus Cornelius tõdes, et grupp jätkab tugeva tööstuskontserni ehitamist koos perspektiivsetes valdkondades tegutsevate ettevõtetega. Just hooneautomaatika on pikka aega olnud prioriteetne valdkond.

"See sobib väga hästi kokku meie üldise strateegiaga osaleda valdkondades, mis mõjutavad positiivselt sotsiaalset arengut digitaalse ja jätkusuutliku tuleviku suunas. Kooskõlas meie detsentraliseeritud juhtimismudeliga jätkab Ouman iseseisva ettevõttena ja oma senise juhtkonnaga," kinnitas Cornelius.

Kokku palgal üle 700 töötaja

Ernströmgruppeni grupp koosneb 26 nišiettevõttest, nagu Armatec, Armaturjonsson, Kruge Piping System, CM Hammar, Rimeda, REC Indovent, Polyform, BS Elcontrol jt. Tegevus ulatub meresõiduohutuse seadmete tootmisest ja tehnikatööstusettevõtetest kuni elamute ja tööstushoonete energiatõhususe valdkonnas tegutsevate ettevõteteni.

Ernströmgruppen saavutas 2018. aastal juba kuuendat aastat järjest kõigi aegade kõrgeima kasumi, käive oli 2 miljardit Rootsi krooni ning ettevõttel on Skandinaavias ja Baltimaades üle 700 töötaja. Oumani kontserni omandamisega muutub Ernströmgruppen hooneautomaatika valdkonnas Põhja-Euroopa oluliseks tootjaks.