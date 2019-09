LUGEJA KÜSIB: Kuidas saada palk kätte, kui tööandja ei taha maksta?

Töötajal on saamata lõpparve ehk selle erinevad osad, sh töötasu, kasutamata ja aegumata puhkuse hüvitis ning töötamise ajal toimunud välislähetuse päevaraha. Töövaidluse lahendamise seaduse kohaselt võib avaldaja ehk praegusel juhul töötaja pärast avalduse menetlusse võtmist taotleda avalduses esitatud faktiliste või õiguslike väidete täiendamist või parandamist, ilma et muudetaks avalduse aluseks olevaid põhilisi asjaolusid.

Oluline on see, et töövaidluskomisjoni pöörduja väljendaks oma nõudes selgelt, mida ta teiselt poolelt saada soovib.

Kui töötaja algul nõudis ainult saamata jäänud töötasu, aga nüüd on selgunud sisuliselt uued nõuded, tuleks töövaidluskomisjonile esitada kasutamata puhkuse hüvitise ja välislähetuse päevaraha saamiseks uus avaldus. Töövaidluskomisjoni juhataja võib liita avaldused määrusega ühte menetlusse, sest lõpparvesse kuuluvad nõuded on õiguslikult omavahel seotud, nõuded oleks võinud esitada ühes menetluses ning ühine menetlemine võimaldab kiiremat lahendamist või lihtsustab menetlust. Samas võib töövaidluskomisjoni juhataja leida, et ühes avalduses esitatud nõuete või avalduse eraldi arutamine võimaldab töövaidlusasja kiiremini läbi vaadata või lihtsustab menetlust oluliselt. Kui avaldused on juhataja hinnangul liidetud põhjendamatult, võib ta määrusega eraldada nõuded iseseisvateks menetlusteks.