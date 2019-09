20 aastat tegutsemist – Vivat academia!

Arusaam, et ülikoolide üksused Eesti eri paigus võiksid riigi tasakaalustatud arengule kaasa aidata ja piirkonna ettevõtlust hoogustada, jõudis regionaalarengu strateegiadokumenti alles 2014. aastal, selleks ajaks oli aga ülikoolide innukus regionaaltegevuseks juba vaibunud ja rõhku pandi teistele prioriteetidele.

Oma asukoha nägu

Kolledžid (või ka muu nimega ülikooli allüksused) on oma spetsiifikalt erinevad, ühelt poolt on nad emaülikooli nägu, kelle käepikenduseks nad antud piirkonnas on, teiselt poolt on nad oma asukoha nägu ja pakuvad regioonile olulisi õppekavu ning toetavad teadmusteenustega piirkonna nutikat spetsialiseerumist.

Kohapealne üksus on nagu ülikooli väikses mõõdus kloon, seal peab üksteisega seotult ja üksteist toetavalt olemas olema nii õppetegevus kui ka teadus- ja arendustegevus, lisaks veel palju tihedam koostöö ja osalus kohaliku kogukonna arendustegevustes, kui seda on emaülikoolil oma suures linnas. Ja iga kolledž teeb seda erinevalt, mõnes on suurem rõhk ettevõtetega koostööl, mõnes avaliku sektoriga, mõnes täienduskoolitusel, mõnes tasemeõppel, mõnes teadustegevusel ja mõnes arendusprojektidel.

Oleks lihtsam, kui kõik kolledžid alluksid ühele valemile, kui üks suurus sobiks kõigile ja saaks välja pakkuda selged ühised mõõdikud, mille põhjal oleks lihtsam taotleda riigipoolset rahastust ülikoolide regioonides tegutsemisele. Aga "ühes suuruses" ei oleks neil enam oma asukoha nägu. Eesti kolledživõrgustiku kogemus näitab, et ka väike üksus võib olla võimekas, kui vajalikud eeldused toimivad sünergias: tegevus vastab piirkonna arenguvajadustele, ülikool tunnetab oma missiooni riigi tasakaalustatud arengu tagamisel ning olemas on kogukonna ja riigi poliitiline toetus.

Möödunud aastal peeti Saaremaal ettevõtluskonverentsi pealkirja all "Väike on suur, suur on väike".

Sten Tamkivi ettekandes kõlas mõte, et "need kohad, mis loevad, muutuvad üha väiksemaks". Üha enam loeb selline väike koht, millel on tugev identiteet, kuhu koonduvad targad ja tegusad inimesed, kes teevad suuri ja ka võimatuna tunduvaid asju. Koht, mis on võimeline edukalt muutustega kohanema ja arenema ka probleemsetes tingimustes.