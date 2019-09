JUHTKIRI: Hambamure – ootaja aeg on pikk

Seega pole mingi ime, kui patsiendil, kes loodab oma hambad just suve jooksul korda teha lasta, tuleb paar-kolm kuud oodata. Sest arste on tööpostil vähe ja neil kõik ajad juba broneeritud. Seega – tasub varuda kannatust, küllap sügisel pääseb paremini löögile. Võib aga juhtuda, et soovitud arstile ei pääse pika järjekorra tõttu piisavalt ruttu sügiselgi. Pole meil ju siin saarel hambaarstide rohkusega just hõisata.