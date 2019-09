Nooruke füsioterapeut hakkab haiglas tegelema beebidega

Nimelt pakub Toplaan väikelapse motoorse arengu hindamist ja nõustamist, viib läbi rühivõimlemise grupitundi ning võimleb ka beebidega. Lapsevanematel on võimalik lasta hinnata beebi arengut ning saada nippe ja juhiseid, kuidas lapse arengule kodus kaasa aidata.

See võimalus on abiks vanematele, kes tahavad saada kindlust ja südamerahu, et nende laps areneb ootuspäraselt, ning osata ise kodus beebiga võimelda. "Keskkondlikud faktorid ja liigutuste kvaliteet esimesel 18 elukuul mängib olulist rolli lapse aju arengus ning seeläbi ka hilisemas kehalises ja vaimses võimekuses," selgitas Lisette Toplaan.

Nõustamise ajal vaatab füsioterapeut üle, kas lapsel on liigutuste kvaliteedis kõrvalekaldeid, ja õpetab last vastavalt juba saavutatud oskustele arendama koduses keskkonnas. Tegu on tasulise teenusega ja individuaalse nõustamise korrahind on 10 eurot.

Lapsed on oodatud ka beebide rühmavõimlemisse. Võimlejad jagatakse kahte rühma: 3–4 ja 5–6 kuu vanused beebid ning mõlemale rühmale toimub treening kord nädalas – üks rühm teisipäeval, teine neljapäeval.

Samuti avatakse võimlemisrühm, mis on mõeldud rühihäiretega 10–16-aastastele lastele. Rühivõimlemise gruppi pääsemiseks suunab taastusraviarst lapse kõigepealt individuaalsele nõustamisele, kus kaardistatakse ja tuvastatakse probleemi olemus. "Üldiselt esinevad rühihäired vähem aktiivsetel lastel, kuid näiteks üks raskemaid rühihäireid, milleks on skolioos, võib olla ka sportlikel lastel," tõdes Toplaan. Skolioos jääb tema sõnul sageli õigel ajal märkamata.