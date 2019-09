Hambavaluga saab arstile kiiresti, muidu peab ootama kuni 1,5 kuud

"Kui aga hambavaluga inimene soovib kiiresti ravi ja ta on näiteks meie oma patsient, siis me ei suuna teda järjekorra lõppu, vaid leiame tema jaoks igal juhul aja teiste tööde vahele," ütles Illak.

Sel suvel Kuressaare Ajamajas uksed avanud City Dental hambakliinikus tegutseb kolm hambaarsti, samuti pakub kliinik kirurgiateenuseid. Kliiniku registratuurist vastati Saarte Häälele, et järgmised vabad vastuvõtuajad on alles oktoobris, esimene neist (eile lõuna seisuga – toim) 22. oktoobril. Laste hambaraviks kliinikul haigekassaga veel lepingut ei ole, ent selle loodab kliinik peagi saada.

Valuga saab arsti juurde kohe

FOTO: Erakogu

Kui inimene soovib hambaarsti juurde tulla, siis ta helistab hambapolikliiniku registratuuri ja räägib mure ära. Ja registraator annab talle vastavalt probleemile aja.

Kui on tõsine probleem – näiteks vanem on näinud, et lapsel on hambas auk ja hammas on tundlik –, saab arstiaja kasvõi kohe samal või järgmisel päeval.

Aga kui on vaja ainult läbivaatust teha ja pole otsest kiiret, siis lähevad ajad umbes nelja nädala kaugusele. Ja see on täiesti normaalne, kui mõelda muu maailma peale. Ise olen elanud 22 aastat mujal, Soomes võib esimene vaba aeg olla üheksa kuu pärast, nii et päris hea olukord on meil.

Kuna Eestis hambaravi ei ole otseselt riiklik, siis on loomulik, et arstidel on oma klientuur tekkinud. Inimesed on harjunud oma arsti juures käima, saavad otse aja broneerida ja see on väga õige. Nii peabki.

Meil on valuga patsiente väga palju ja kui keegi, kellel tegelikult kiiret pole, püüab vahele saada, siis jääb keegi teine ravimata. Ja kui sellel teisel inimesel juhtub olema hullem olukord, võib see muutuda koguni eluohtlikuks.

Kaja Leskinen, Kuressaare hambapolikliiniku juhataja