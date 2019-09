Virutas kaaslasele 18 noahoopi. Aga miks ta seda tegi?

Kaljuste kuritegu ja karistus jõudsid kevadel ka Eesti suurde meediasse: portaal Delfi leidis üles tema räpiloomingu, mida ta oli Tobikoera nime all avaldanud Youtube´is. Ka prokurör Amur on seal olevat videot "Miks tema" vaadanud. "Pole minu maitse," möönab ta.

KOMMENTAAR

Raske kuriteo tegija peab arvestama vanglaga

Ringkonnaprokurör Rainer Amur FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kui seni on ühiskonnas kehtinud arusaam, et kõiki kurjategijaid tuleb tingimata karistada, eraldada ja vajadusel vangi panna, siis viimase paari aasta suund on, et peame tegelema nende probleemi sisuga.

Seetõttu on palju kriminaalmenetlusi lahenenud alternatiivseid karistusmeetmeid kasutades. Alati ei pea kurjategijaid karistama kohtulikult, neid võib suunata ravile või erinevatesse sotsiaalprogrammidesse.

Kuid raskete kuritegude puhul ei luba seadus selliseid meetmeid ning süüdimõistmise korral tuleb kohtualusel arvestada vangistusega.

Ühiskond ja seadusandja on leidnud, et teatud kuriteod ründavad ja ohustavad ühiskonna turvalisust sedavõrd, et nende puhul saab uute tegude toimepanemist ära hoida vaid kurjategijaid ka päriselt vangi mõistes.

Saaremaa ei ole kurjategijate paradiis, siin tuleb selliseid juhtumeid haruharva ette: üks või kaks aasta jooksul.

Suures pildis moodustab see kõikidest kuritegudest väga väikese protsendi. Võrreldes teiste piirkondadega on Saaremaa vägagi turvaline koht.

Rainer Amur,ringkonnaprokurör