Võistlejad saavad Saaremaa ralli linnakatsel rattad maast lahti

Samas möönis ta, et kui peaks juhtuma, et registreerujaid on kübeke rohkem, siis on ajakavasse jäetud igaks juhuks piisavalt paindlikkust. "Saame vajadusel ka natuke rohkem peale lasta," tähendas Uustulnd. Päris piiranguteta siiski ei saaks. "Me ei saa näiteks tuhandet autot rajale lasta. See võtaks meil kolm päeva aega, et kõik need autod läbi sõidutada," põhjendas ta.