Tühi seenemets andis vaevu näituse kokku

Seenenäitust aastaid korraldanud Sirje Azarov ütleb lossis keset seeni täis laudadega saali seistes, et tema on ka sellise koguse üle väga õnnelik. "Mets on ikka väga tühi," nendib Azarov. Üleeile hommikul traditsiooniliselt muuseumirahvaga metsa minnes oli ta enda sõnul rohkem kui skeptiline. Varemalt metsas luurel käies oli ta silmanud vast ehk ainult paarikümmend liiki. Kahtlust võimendas ka harrastusmükoloog Vello Liiv, kes oli Azarovi sõnul seentenappuse tõttu näituse tegemise plaani välja naernud.

Pole ka rohelist kärbseseent, mis on tavaliselt üks seenenäituste juveele. Küll on väljas valge kärbseseen, mis oma ohtlikkuse tõttu on pandud lukustatud vitriini. Sel aastal on vitriin ka valgustatud ning tappev seen mõjub veelgi hirmutavamalt. Sirje Azarovi sõnul on seen luku taha pandud puhtalt ohutuse pärast. Ei või iial teada, millal keegi tahab ampsu võtta, mis talle küllap ka viimaseks jääks. "Kellele amps, kellele kaks," arvab Azarov, et ega rohkem ei kannataks võtta ka.