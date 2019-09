TARMO PIKNER: Maanteeametnikud, lõpetage teeäärse looduse rüvetamine!

Inglased tõmbasid ärritunult nutitelefonidega "pilvest" alla fotod, kus näha maanteeservades õitsevad metsalilled nagu lillepeenardel. Nimelt toimib sealmaal krahvkondade vaheline võistlus – kus on kaunimad õitsevad teeservad. Olin minagi teadlik ja näinud, et Rootsis ja Saksamaal säilitatakse teeservades (rääkimata kraavidest) õitsevad lilled kuni nende viljumiseni. Enamgi veel – arenenud lääneriikides külvatakse juba ammu looduslikke lilli teeservadesse, selle asemel, et taimkatet maha nudida.

Üks ütleb, et see on liiklusohutuse jaoks, et metsloomad enne teele hüppamist välja paistaksid (kuidas küll üks põder suudaks end peita paarikümne sentimeetri kõrguse orhidee taha?). Teine jälle – taimede juured kahjustavad tee muldkeha, või koguni asfalti (heureka!). Kolmas arvas, et pügatud rohtu (purustatud lilli) on lihtsalt ilus vaadata. Nojah – eestlased on ju murunärija-rahvas. Kas järgmisena jõuame muruniitjatega päris metsa, et lisaks puudele ka taimed maha võtta?