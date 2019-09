Koer ja hunt murravad koos lambaid – on see võimalik?

Tõnu Talvi sõnul peavad eksperdid võimalikuks, et koera ja hundi teed ristuvad näiteks juhul, kui hundikari saab jahi tagajärjel nii tugevalt kahjustada, et juhtloomad hukkuvad ja karjast kaob tavapärane kord. Kuigi kõik karja liikmed võivad olla sigimisvõimelised, on hundikarjas väga kindlalt paigas, kes kellega järglasi tohib saada. Paigas on seegi, kes jahil käib, kes märgistab territooriumi jne. Kui karja elukorraldus hävib ja purunenud karjast üks või teine isend ei leia endale paarilist, võib ta hakata sõbrustama koeraga. Sellest paarist sünnivad hübriidid, kes võivad inimesele üksjagu pahandust teha, nagu seda on Eestis ka juhtunud.