Jalgpallur Mairo Miil debüteeris U21 koondises

Miil usub, et siit on võimalus jõuda A-koondisesse ja see peab olema eesmärgiks. “Igal jalgpalluril on eesmärgiks oma rahvuskoondist esindada,” märkis ta. “See oli mul alles esimene mäng U21 eest ja A-koondisesse pääsemiseks on veel kindlasti hetkel vara. Kõigepealt on vaja kõvasti tööd teha, et saada rohkem mänge U21 eest ja saada hakkama U21 vanuste mängijate vastu, eks siis tulevikus ole näha.”