Pensionäride ühenduse juubelipidu möödus meeleolukalt

Ühenduse juht Aili Juhkam ütles Kadi raadio saatele "Keskpäev", et kokku kuulub organisatsiooni 3260 eakat. Juhkami sõnul on tema soov varem suhteliselt linnakeskne ühendus rohkem ka maainimesteni viia, kes ongi hakanud ühistes tegevustes aktiivsemalt kaasa lööma.

Peoliste hulgas olnud Hildegard Truu Mustjalast ütles, et pidu oli igaühele just nii tore, kui ta ise selle enda jaoks tegi. Aktiivse rahvatantsijana oleks Truu soovinud vaid seda, et esinejad oleksid pisut kõrgemal olnud. Siis oleks tantsusamme paremini näinud. Juubelipeo külaliste hulgas olid ka peaminister Jüri Ratas, riigikogu liige Kalle Laanet ja Saaremaa vallavanem Madis Kallas.