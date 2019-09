Kuressaare pürib spordilinnaks

"Kui me saame selle tiitli, siis on Kuressaare järgmisel aastal Euroopas pildil," ütles 50-leheküljelise taotluse koostanud Saaremaa valla kultuuritööspetsialist Kristel Peel . "Tiitel ei too küll otseselt raha, aga saame rohkem reklaami ning turiste ja külastajaid tuleb meile kindlasti rohkem."

Spordilinna tiitlile võib kandideerida linn, kus on väga head sportimisvõimalused lastele, harrastajatele ja proffidele, aga on olemas ka aktiivsed vabatahtlikud ja kaasaegne infrastruktuur.

"Kuna ralli on meie üks suuremaid spordisündmusi, kus on tipptasemel võidusõitjad, palju pealtvaatajaid ja tegevuses on vabatahtlikud, siis näevad nad kindlasti positiivset emotsiooni," märkis Kristel Peel, lisades, et samas tutvub komisjon ka Kuressaare spordiobjektidega ja kohtub siinsete spordiinimestega.