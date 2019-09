Päästeametnikud otsisid koolidest-lasteaedadest tuleohutuspuudusi

Lisaks reidinädalale on sel aastal kokku kontrollitud Saaremaal 38 haridusasutust. Neist täiesti korras on 11, ülejäänutes leiti erinevaid rikkumisi.

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Epp Kikas selgitas, et peamised probleemid on evakuatsiooniustel puuduvad evakuatsioonisulused ning vastavate ohutusmärkide ja valgustite puudumine evakuatsiooni- ja väljumisteedel. Samuti leiti puudulikke tuletõkkesektsioone – puudusid kas tuletõkkeuksed või siis ei olnud läbiviigud tuletõkkekonstruktsioonides nõuetekohaselt suletud.

Kõigi reidide ajal tuvastatud puuduste kõrvaldamine on ohutu evakuatsiooni tagamiseks elulise tähtsusega ning isegi üks möödalaskmine võib päädida sellega, et tulekahju või muu ohu olukorras ei pääse inimesed hoonest ohutult välja.

Jätkuvalt on päästeamet võtnud seisukoha, et evakuatsiooninõuete rikkumine on suhtumise ja hoolimatuse küsimus ning nende rikkumiste osas on päästeametil nulltolerants.