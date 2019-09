Augud, ketid, tabad – omanikud sulgevad mere äärde viivaid teid

Osavallakogu augustikuu istungil toodi välja 12 teed, kus ligipääs mereni on tehtud keeruliseks või võimatuks.

Maatükid, millelt läbipääsu eramaaomanik piirab, ei piirne alati merega, vaid nende taga võib olla ka avalik maa. Osavallakogu esimehe Karl Teäri sõnul ei mahu selline käitumine heade tavade hulka.

Teär näitas teisipäeval Jaagarahu karjääri lähedal asuvat teelõiku, mille kohta osavallakogus arvati, et see on tahtlikult lõhutud.

Jaagarahu karjäär on populaarne suvitus- ja kalastuskoht. Teisipäevalgi võis selges sinises vees näha ujumas ahvenaid ja lõkkeplatsid andsid aimu, et alles hiljuti on keegi karjääri juures telkimas käinud.

"Suvel on siin kõik rahvast täis," kinnitas Karl Teär, viidates, et ametlikus supluskohas käiakse peredega telkimas.

Maanteelt viib supluskoha poole Kurevere–Jaagarahu tee, mis on autoga korralikult sõidetav. Kuid enne supluskohani jõudmist kuulub tee 70 meetri pikkuses eraomanikule, kelle maatükk piirneb karjääriga. Pärast eramaa lõppu läheb taas edasi avalik tee.

Teäri sõnul hakkasid kalamehed kevadel rääkima, et eraomanduses olev tee on kummalisel kombel auklikuks ja sõiduautoga raskesti läbitavaks muutunud. Paeses pinnases on üsna sügavad teravate servadega augud. Enne ja pärast seda teelõiku selliseid auke ei ole.

Karl Teär tunnistas, et suvisel ajal võib paarisaja meetri kaugusel asuvas supluskohas melu päris suur olla ning võib-olla on see maaomanikku ajendanudki teed rikkuma.

Teär märkis, et kui ta kõik osavallakogus ülesloetud teed koos teenuskeskuse juhi Tormis Lepikuga läbi sõitis, nägid nad kohati teede sulgemiseks kasutatud viise, mis ületavad igasuguseid mõistlikkuse piire. Teedele on ette veetud raskeid kette ja pandud massiivseid tabasid.

Teäri sõnul võib ju tee sulgeda, aga siis peaks samas nähtaval olema ka maaomaniku telefoninumber, kuhu vajadusel helistada. Sulgemiseks saaks kasutada näiteks numbrilukuga taba, mida teelolija saaks vajadusel maaomaniku loal avada.

Saaremaa vallavalitsus saaks olukorra lõpetada tee avalikku kasutusse võtmisega. Vallavalitsuse teede peaspetsialisti Enno Reisi sõnul sellega tegeletakse.

Ta märkis ka, et teede avalikku kasutusse määramisega kaasneb valla jaoks ühtlasi teede korrashoiu kohustus. Selleks ei pruugi vallal jällegi raha olla.