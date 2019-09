Maakoolid ootavad pikisilmi logopeedi

Lapsevanemad pärivad, millal abi saama hakkab

Ülle Soom, Aste põhikooli hariduslike erivajadustega laste õppe koordinaator:

Praegune olukord on tõesti kehv – ma ei tea, kelle poole lastele abi saamiseks pöörduda. Ka lapsevanemad on küsinud, millal siis abi saama hakkab – uus tugisüsteem pidavat seda ju pakkuma. Mina ei oska neile midagi vastata, sest meile pole midagi räägitud, kuidas keskus selle abistamise korraldab.

Sotsiaalpedagoogist, kes meie kooli kaks korda nädalas külastab, meile ei piisa. See on nagu tulekahju kustutamine. Kuidas saab inimene teha süsteemset tööd 120 lapsega koolis, kui ta käib kohal kõigest kaks päeva? Ta ei jõuagi seda teha.

Ülle Soom: “Võib-olla tõuseb see uus süsteem fööniksina tuhast, aga praegune olukord tundub küll lootusetu.”

Esimene aasta ilmselt kulubki tal laste ja nende vanemate tundma õppimiseks. Pealegi – sotsiaalpedagoog pole psühholoog, logopeed ega eripedagoog.

Segadust on praegu tõesti palju. Mina oleksin eeldanud, et keskusest oleks meid, HEV-koordinaatoreid, kokku kutsutud ja iga kooli olukorda uuritud. Selgitatud, kuidas täpselt abi osutama hakatakse. Midagi sellist pole tehtud, oktoober aga juba paistab. Võib-olla tõuseb see uus süsteem fööniksina tuhast, aga praegune olukord tundub küll lootusetu.

Loodame, et spetsialistid hakkavad kohal käima

Raili Nõgu, Tornimäe põhikooli direktor:

Praegune olukord on natuke segane küll, samas meie varasemaga võrreldes erilist muutust ei taju. Meil endal pole pärast logopeedi pensionile minekut – see juhtus juba mitu aastat tagasi – olnud ühtki tugispetsialisti.

Rajaleidjast mõnda aega logopeed käis, aga viimasel õppeaastal mitte. Nad lihtsalt ei jõudnud meile.

Kuidas uus süsteem meie kooli jaoks tööle hakkab ja mismoodi tugispetsialistide abi meie laste jaoks edaspidi korraldatud on, me ei tea. Esmaspäeval saatis tugikeskuse juhataja kõigile koolidele ülevaate, kuidas keskuse töö toimuma hakkab, aga see info on üldine.

Loodame, et spetsialistid hakkavad siin kohapeal käima – asub ju meie kool linnast kaugel. Õpilasi, kes tugispetsialistide abi vajavad, on meil neli. Peaaegu kümnendik meie lastest, sest kokku on õpilasi 38.

Asjad saavad ehk oktoobri alguseks selgemaks

Helle Rüütel, Kahtla lasteaed-põhikooli direktor:

Meie loodame, et tugikeskusest saab meile oluline tugi. Lapsi, kes tugispetsialisti abi vajaksid, on meil alla kümne, enamik neist lasteaias.

Praegu on need lapsed küll abita, aga meile on juba määratud sotsiaalpedagoog, kes hakkab meil käima oktoobrist alates.

Temaga oleme juba kohtunud. Loodame, et saame keskuse kaudu ka logopeedilist tuge, sest vajadus selle järele on meil täiesti olemas. Asjad saavad ehk selgemaks oktoobri alguseks.

Tugikeskus ei ole meie kooliga suhelnud

Ulvi Valge, Aste põhikooli direktor: