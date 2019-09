Nutitelefonid koolis – lubada või mitte?

Kreekas, Prantsusmaal ja Portugalis on mobiilid koolides keelatud. Minu teada on pea sama saavutanud ka Iirimaa ja Suurbritannia. Eestis on see probleem aga aastaid lahenduseta. Meie riigiski on koole, kus nutitelefonid peavad päev läbi kotis olema.